 В Ульяново установят живую елку

Дерево срежут ближе к празднику. Елку уже выбрали.

В соцсетях некоторые критиковали это решение. Власти прокомментировали ситуацию.

- Мы рубим те елки, которые находятся в черте населенных пунктов. Рано или поздно они все равно попадут под вырубку. Даже сами жители подсказывают, где есть мешающие деревья, - рассказал 20 ноября глава администрации Ульяновского района Александр Анисимов. - Жители даже спросили, почему бы не посадить на центре елку и решить этот вопрос раз и навсегда. Предложение интересное, но у нас есть и другие праздники, которые мы отмечаем на площади. Из 12 месяцев в году елка стоит месяц-полтора. И я уже даже опущу тот факт, что на центре у нас везде асфальт.