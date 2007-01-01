+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники  В Ульяново установят живую елку
Праздники

 В Ульяново установят живую елку

Дерево срежут ближе к празднику. Елку уже выбрали.
Дмитрий Ивьев
10:20 сегодня
0 320
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В соцсетях некоторые критиковали это решение. Власти прокомментировали ситуацию.

- Мы рубим те елки, которые находятся в черте населенных пунктов. Рано или поздно они все равно попадут под вырубку. Даже сами жители подсказывают, где есть мешающие деревья, - рассказал 20 ноября глава администрации Ульяновского района Александр Анисимов. - Жители даже спросили, почему бы не посадить на центре елку и решить этот вопрос раз и навсегда. Предложение интересное, но у нас есть и другие праздники, которые мы отмечаем на площади. Из 12 месяцев в году елка стоит месяц-полтора. И я уже даже опущу тот факт, что на центре у нас везде асфальт.

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Shurez

На фото и видео отчетливо видно, что дерево давно уже "сухостой" и его не трогали. Зато живые деревья с легкостью уничтожаются по всем улицам города (якобы их структуру повредила изумру́дная узкоте́лая зла́тка), потому что это улица не интересна в перспективе обустройства платной парковки, судя по-всему...

...
Происшествия
Сильный ветер повалил деревья в Калуге
11:34 сегодня
1 1934
Василёк

все, что нужно знать о путинской системе.

...
Авто и транспорт
Калужскую область наградили за нацпроект «Безопасные качественные дороги»
11:13 сегодня
1 432
Василёк

человек думает, что научившись копировать текст - он стал очень умным и важным. Особой убежденности ему прибавляет этот флуд на регулярной основе. 😀

...
Общество
21 ноября в Калуге открыли новый мост через Оку
10:28 сегодня
11 5680
дядя саша 1

В прошлом году рейс из минвод тоже посадили во Внуково и нам сказали что бы добирались до Калуги сами. Интересно а во Внуково ветер тише и снег не так метет?

...
Авто и транспорт
Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Калуге из-за сильного ветра
10:26 сегодня
1 1914
Василёк

подвал жилого дома - это убежище ??? денисов в таком не хочет посидеть пару дней ? показать как там уютно и безопасно.

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
10:18 сегодня
3 5288
Василёк

а кто нашел, не подскажете ?

...
Происшествия
Пропавшего в Калуге 12-летнего мальчика нашли живым
10:16 сегодня
1 5338
Александр KU

=( а как туда попасть то? Все они закрыты (наврятли тот у кого есть ключи, побежит открывать, если он в другом городе или в деревне, или на работе и что делать??) Необходимо оборудовать все автоматическими замками, управление через sim. А так это всего лишь закрытая дверь в которую не попасть.) Многие подвалы затоплены, сырые, заброшены. И как быть?

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
09:58 сегодня
3 5288
Nooff

Особенно "порадовала" высота одного из помещений в 1,2 м...

...
Общество
В Калуге создали интерактивную карту бомбоубежищ
09:53 сегодня
3 5288
mrTJohn

Цели достигнуты уже или ещё нет?

...
Общество
В Калуге опубликовали список укрытий на случай воздушной тревоги
08:27 сегодня
2 9378
Василёк

как там скрепы с импортозамещением не оскорбились от таких названий ?

...
Спорт
Калужанки отличились на всероссийских соревнованиях по роуп-скиппингу
21:45 20.11
1 824
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjlvUnJzdm9yWitZL2YrbGdaT2hqQVE9PSIsInZhbHVlIjoiTk9GZnpPYTlnOFM1Qk1VbFhuMGZFeXdGNWp5a2ZvbDEwSmJjT3BEOXVUVE1uNDhONVArYWdkYzhNWnhtcSthM3lBakFNcSsyOUx4YkdDeXRVTTIwQkNWUDJrZnBEcThRZDVUTFhkOFg0dU9kUTBDQytwYkUrY3A1NWhmUkQrWFNsVkJLdXdvNW1ZRy9TRXMwcEdUVnd1R0hnODJGMlNJcjNsdEh4b3NPdzV6NnR0SDNkNCtTcmkxcEhzS1B4M1JEVDNneUVCYWhYVnhobkNPMnFiSnVmN0twdjIwY00ycjNORWQzQlhlWlp3UFB2aU1PYlg0aTNvNFZyL2F0QlMxRXA4bHFXSkc0WUtzRElkVWFWRS9WbnUxSzN2eWV6aThSL0NTU295MTJIanNGQ0VRYk1JTkFtUDV6WWhCMmdNQUtzSXdMSU9KSTFKVndPSmV5U0R0SGVzbWcwS2hUdjd6RUdkdE15RWVTYVFNdWtCZ0sySnIxRDNvaEo1aHM1S3pzaWVwNnJzRzR3ODZSRTQzLzZjdHRZczQycHJDTGlBUTFGZTliZzhIeHBtVy9lK2FiR0Z5NE9zcTFBYlB4NlZnYVJ6UGhxYjE1ZTRRRUltV0hBT050NVMwNVBUdzlBNDl1SURHa3pXcTNxZXRXMnIwb1kweFhNRVIyWDVhYklwZkd0U3hwSXN4UlJUSTYrRHU4bUN1VHliUE9jVzdpTTBhSlNPdkk1TW1MenZvWVpvaVF4RVBRYXhncVdhQVpGY0tmTzljZm5jSjZYczJiRWIwSWliNms5NXFMSzZwMVNUdVdxM1FwQ0pTMHArMEdpNHczdmtTdjJiU1dGQVdwd1NLRyIsIm1hYyI6IjIwYjQ1NGE5N2M1M2Q4ZThiNmJlNzVjNmQyNjY2NmJmZmEzNzE3MTAyNzc2YWMzOTRjYmM3YWYzMTBlM2I2ZDciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlVwc2dFWE91NG5HVzlHeGdBNmZ1Wnc9PSIsInZhbHVlIjoiZlVWN2Q1VFFaU05IZ1BwSDkwZkFTZGpicmFvT1l1ZUVscGpsSmVMekd5UUZ0ZWYyaFZxQUdpQ1Rpd3NDK2MzMHc2MTl2MzVkWnoxNnZSaFB2Mmd0dS8yUnpCN1NkN0RCZEFhbkE5VDc0RjdZWjJ2dDFKdmFkOVk2KzRZQnk5U2lMVlRYQWpKMG13NVZkejV0RzdlL0J6Zko0T0Fsd29haHZ5WTJSL1Juc1FFWkF1TVk0NWVFYXFFVFhtZEwvajVnbEdyTTRUR2JERkJXb1dLN1JuY05PdlI0cVVtMzNwUFU5QUtPQXdRQ3VJcXd1cTI4UjFVL3NyLzdmcXNIY2JGU0VSMEp2NVFQaW1HMUVNY0VRdFE0dFRBaU9YSmJkam5Ba0dhRmF1c29EYVFpcXNmUVhQeWxvbTg1ZlVuTnRmaTdCNG85R2NSRmpiNGdtM3QwbVE5UG9jdnQrV1Bqc05KVTUwbmNxQkhpRkMxamJUa1ptMXE2Si9lZzYrcXk1WTZaalFDUGxjOVdBVVhoTXBWYWJUamV3dE90TkNQQmdDczJ3R3Fsb1hxdnF4U3VSVUhKTWFhempBeEZ1YjFLUjFPVyIsIm1hYyI6IjRiYjhmMWU1NDk1NTc2NmY5YzE1ZDljMWMwNzE1NjczMGM5ZDFiMmE3MTI5ZjA3N2ZhODYyOWMwODQ2Njk2YTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+