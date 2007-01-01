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Новость дня Праздники

Губернатор Калужской области Владислав Шапша высказался о Дне народного единства

Глава региона в своем поздравлении упомянул тех, кто помогает бойцам СВО.
09:56 сегодня
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В понедельник, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Праздник, который приурочен к подвигу ополчения Минина и Пожарского, выгнавшего поляков из московского кремля в частности и Руси в целом, с момента его введения вызывает множество дискуссий и споров, но с началом года обрел новые смыслы.

На это в своем праздничном поздравлении особо остановился губернатор Владислав ШАПША, рассказав о тех, кто помогает нашим бойцам в зоне СВО.

- Жители региона вносят огромный вклад в развитие и укрепление как области, так и страны в целом, - сказал Шапша. - Студенты и педагоги «Бауманки» ремонтируют военные телефоны. Не отстают и обычные жители области: Анна Климова напекла сотни порций «хвороста», распределяя лакомство партиями, чтобы досталось всем бойцам, а 83-летняя Татьяна Герасимова из Корекозево — сама дитя войны —ежедневно шьет нижнее белье для бойцов.  И таких историй - десятки тысяч. Общие испытания, радости и горести объединяют наш народ.

Сегодня наша большая, сильная и свободная Россия отмечает День народного единства, - сказал в своем телеграм-канале губернатор. - За время СВО он наполнился новыми смыслами. Любовь к Родине, вера в силу правды объединяют нас.

В заключение своего поздравления губернатор пожелал всем мира, гармонии, благополучия, силы духа, успехов во всех добрых делах на благо Родины.

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Лента комментариев
анархистка

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...
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