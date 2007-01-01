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Главный Дед Мороз России проедет мимо Калуги

Дмитрий Ивьев

В этом году Калужскую область не включили в маршрут поезда Деда Мороза.

Дмитрий Ивьев 618 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники