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Праздники

Шапша поздравил калужских аграриев с профессиональным праздником

Поздравление с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности губернатор опубликовал в своем телеграм-канале 13 октября.
Дмитрий Ивьев
07:30 сегодня
0 368
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Владислав Шапша напомнил, что в этом году объем производства сельхозпродуктов вырос на 5%. Молока стало больше на 10% - по этому продукту наш регион стал одним из лидеров.

Производство мяса увеличилось на 7%.

Губернатор пообещал аграриям дальнейшую поддержку.

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Лента комментариев
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ILR

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Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

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Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

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а если нет ? то даст еще два ?🤪

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19:37 13.10
5 7192
Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

...
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На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
18:42 13.10
3 5050
ajax

В воскресенье, 13 октября городской

...
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5 7192
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