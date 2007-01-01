Шапша поздравил калужских аграриев с профессиональным праздником

Поздравление с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности губернатор опубликовал в своем телеграм-канале 13 октября.

Владислав Шапша напомнил, что в этом году объем производства сельхозпродуктов вырос на 5%. Молока стало больше на 10% - по этому продукту наш регион стал одним из лидеров.

Производство мяса увеличилось на 7%.

Губернатор пообещал аграриям дальнейшую поддержку.