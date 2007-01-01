Шапша поздравил работников атомной промышленности
Губернатор Калужской области напомнил, что наш регион считается родиной мирного атома. В Обнинске 70 лет назад заработала первая в мире АЭС.
Сейчас Калужская область - один из лидеров по использованию ядерных технологий.
Шашпа рассказал, что в его семье были атомщики.Он подчеркнул, что этих людей всегда отличала смелость, преданность делу и стремление к новым открытиям.
Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы...