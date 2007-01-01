Шапша поздравил работников атомной промышленности

В субботу, 28 сентября, они отмечают свой профессиональный праздник.

Губернатор Калужской области напомнил, что наш регион считается родиной мирного атома. В Обнинске 70 лет назад заработала первая в мире АЭС.

Сейчас Калужская область - один из лидеров по использованию ядерных технологий.

Шашпа рассказал, что в его семье были атомщики.Он подчеркнул, что этих людей всегда отличала смелость, преданность делу и стремление к новым открытиям.