+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Шапша поздравил работников атомной промышленности
Праздники

Шапша поздравил работников атомной промышленности

В субботу, 28 сентября, они отмечают свой профессиональный праздник.
Дмитрий Ивьев
12:30 сегодня
0 157
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Губернатор Калужской области напомнил, что наш регион считается родиной мирного атома. В Обнинске 70 лет назад заработала первая в мире АЭС.

Сейчас Калужская область - один из лидеров по использованию ядерных технологий.

Шашпа рассказал, что в его семье были атомщики.Он подчеркнул, что этих людей всегда отличала смелость, преданность делу и стремление к новым открытиям.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Н.Влюбчивый

Причина очень простая, калужские бездельники вместо борьбы за урожай устраиваю пляски бездельников. Урожай не собран, а бездельники ударились в гульбу.

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
15:15 сегодня
7 5043
Василёк

куда отправляется древесина ? продается под шумок ?

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
15:09 сегодня
2 1260
Василёк

они там не ездят. только через набережную. вот там деревья и повырубили. тольку толку - как обычно. обещали дорогу для прогулок от моста гагаринского до понтонного.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:03 сегодня
6 1861
Василёк

странно что не до киева

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
14:58 сегодня
7 30319
Н.Влюбчивый

Как-то даже не по себе, неужели слуги государства не наложили дополнительные штрафы ?

...
Общество
Калужанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 15-20 тысяч рублей
13:26 сегодня
1 391
Leonid O.

А пятый диаметр до сих пор ждём.. Вот цена слова...

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
04:55 сегодня
7 30319
Питоша

Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:31 сегодня
7 30319
Василий Тёркин

Собакинская. В честь основателя.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:14 сегодня
7 30319
ILR

Такими бы темпами дороги ещё на городских улицах делали - цены б не было.😐

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
21:23 27.09
2 1260
КОНСТАНТИН Якунин

Правильно "доходит"!

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
21:07 27.09
7 30319
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6ImZuSUJKR25lTUxkTldpc0h3Y3QxdXc9PSIsInZhbHVlIjoiY1A4dXRpSXZVVWpPVUpJRGFVaDkwMGY1YTk2WFlFVlY5RDlESXBocVhjTm1JQk1CektEelFPcUVHTk9kcEU2UjdEamtXVVJ1M3BpY0dnRVdVRzdwbW1XQ3B0NFB4NEIrUitFWVo5b25GaTNFWEEvM3pxdVFFQUtlNzRJNmd0N2QvQ3d2WVpLNkt2NmMyT0ZCODNUMjIxYk5WTWx3TE14Y2tiM1d0RUt3YWh1TDhWSG9kMHNDNVhBYm96TnEyMGRGb1NSb3lZd1gzM0hrdFFZRHNtVUR5WGJuVHMzcmw0RTgwVFhYVWFnNHFPYnhPYUhSTEx1eTlZUldackFsSWdYQVNwU09DTUhhRk00MWlCMktvdi9SZ0ZISkwrSFpKMjVoSk5JV0VHMmFNbWFpNVRiVy9ycU5WNURoU0tPTFNoM1ZraGkxUkJaNERhdTdTMmU2ZmZiY1pjaWxZQTMyVGRsQlNSS1Z1cCtseFl3ZzYvWEdWd0NhUmZtcEFtWEl5bkI4bStLc3B0QU1qQ20vTERnQWNaRDdZV3lhWDcyVysrVFFhbnlXdVFwTHBodmhqK09rdHNXcng4aDJZT2F0QWZ2Zk9VNzc4NXJvMVl3Sk9xd0JLMjFkakN5RHBlMjRnWWgyWTRlbXVLRm5WeitPS1pEbnhHOU1PMy8ydEpKT05kemhqcWU2dFFEU292RXBBSzNLYW82V21aVElLL0xXQnFsWWxQbm9iOXdUbGlpTm5oSFh6YmJmKzRFVW1ZWWFKckhTYnUwNjhhbDc3eFUwSlhONFFrcnk3ZmVjcmpiRElqTWtXUFlkQWRrdUJtYWNiTWI0U2dnazRuakdGWW9yRzFEOSIsIm1hYyI6IjNhMDQyNWM1Njc2YmM2OWVmOGZiZjQwZjIwOWQ1YTQ2ODI2Y2RhZjFmYmQ2NjRmOGQxYjU3NWEzZGQzNDk3ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjQ5djNOREpUNEN4OGc4cTBZWG44N2c9PSIsInZhbHVlIjoiclQyR3l5S1FhMnlVN1dCRG5XR0lSVSs0SysyNlJlNVNTZVRCTWczV2Q2a3dWOURoMlZNU0V1WDlSZ2lYT3c1Vm9RWWVNaFphSzJQRno3VERESTN6aWx6QWgwc2prVWZZTWVLOFh2UEZHKzUwL1hSYXBOQ0lMN2l6YzdBdW1JZzlsNFFvcG5Ld0c3WU1LYXVGWVRwcjRQS1Q5THhzN0tMTVQ4Ym9RVGxaUEhaTDNrQktialJoM01Nek1IZlliTGlzS0Q0UEJDeEdqQ1V4QVU0OUtKL3grY2NtSlc1bG9LNWU3bC90cnJMZlJZNWpSSEY5dExVL3dIWElDMkdCY1gyMnRGdlpuNzlBbVlCOUp1Vld6dGVzZWlQUEFWMW9aRC8rVFQ5R3JoV095TTFZUEJtMWYyRW4yaG4xRWlrQ3VUV2Nza25tTlovQ2k2SUpWcndibWRqTksrM2wvSnlRMVQxMitibndoSHZNMDFQNFVLTEVuRWF4MThRRW5mVFE3dzlMSEJrUENBZk1QeDBlMUpULytNNmpYd1JZRmlwQ00weEpqSnQ0STlnc3YrTVJsSEM2WnNyMUZpa2ZqMzFsSDljNyIsIm1hYyI6IjUxMWFhYjkxNGEyN2M4YzhmNGNhMjBkMzA2NThmZTk5MzUzMThkZGVlNjYwMGI3MWUxMTk4YzJlODBjODAwMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+