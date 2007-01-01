Владислав Шапша поздравил воспитателей
В пятницу, 27 сентября, работники дошкольного образования отмечают свой профессиональный праздник.
Губернатор Калужской области опубликовал свои поздравления, отметив, что характер и личность человека формируются именно в детсадовском возрасте.
Он поблагодарил воспитателей за педагогическое мастерство и внимание к детям.
Отметим, что в нынешнем году Калужская область участвует в конкурсе «Воспитатель года-2024». Наш регион представляет Марина Иващенко из сада «Аленушка» в Ермолино.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша