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Праздники

«Калужские термы» поздравляют калужан с Днём города

11:15 сегодня
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- Дорогие друзья, «Калужские термы» с радостью поздравляют вас С ДНЁМ ГОРОДА!

В этот особенный день искренне желаем каждому из вас мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Развиваясь, мы поднимаемся к вершинам, где нас ждут светлые перспективы, создаём будущее, в котором царят радость и гармония.

Желаем, чтобы наши усилия, стремления и надежды послужили мощным толчком для процветания и развития нашего города. Вместе мы строим мир, в котором мечты становятся реальностью.

Пусть ваше счастье будет безмерным, а каждый день дарит новые возможности!

Елена Владимировна ГЛОБИНА, руководитель проекта «Калужские термы».

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Лента комментариев
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Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

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Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

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Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

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