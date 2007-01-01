«Калужские термы» поздравляют калужан с Днём города

- Дорогие друзья, «Калужские термы» с радостью поздравляют вас С ДНЁМ ГОРОДА!

В этот особенный день искренне желаем каждому из вас мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Развиваясь, мы поднимаемся к вершинам, где нас ждут светлые перспективы, создаём будущее, в котором царят радость и гармония.

Желаем, чтобы наши усилия, стремления и надежды послужили мощным толчком для процветания и развития нашего города. Вместе мы строим мир, в котором мечты становятся реальностью.

Пусть ваше счастье будет безмерным, а каждый день дарит новые возможности!

Елена Владимировна ГЛОБИНА, руководитель проекта «Калужские термы».