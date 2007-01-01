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Праздники

Министр здравоохранения Калужской области опубликовал поздравление с Днем города

12:00 сегодня
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Вот что пожелал жителям Калуги Константин Пахоменко:

- Дорогие калужане, с праздником всех вас вместе и каждого в отдельности!

От всей души поздравляю с годовщиной образования нашего любимого города всех тех, кто здесь родился и вырос, кто выбрал его местом жительства и всех тех, кто приехал ненадолго погостить!

День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями города. Это не случайно, ведь это не просто праздник, а праздник для всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании город оставил заметный след.

Каждый день вы, дорогие земляки, отдаёте частичку себя, своих сердец и души во благо процветания нашей родной Калуги.

Отрадно, что, имея за плечами славное историческое прошлое и сложившиеся традиции гостеприимства, добрососедства, щедрости и радушия, город не останавливается на достигнутом. Он всегда красив, современен и привлекателен.

Желаю нашему любимому городу дальнейшего развития и процветания. А всем жителям нашей Калуги – крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и новых трудовых свершений во благо родного города!

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