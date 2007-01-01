Дмитрий Денисов пожелал калужанам крепкого здоровья, отличного настроения, радости, благополучия и мира
Городской голова поздравил всех жителей областной столицы с Днем города:
- Дорогие друзья!
Уважаемые калужане и гости нашего города!
Поздравляю вас с Днем города любимой Калуги!
В эти дни наш город встречает свой 653-й день рождения.
Сторожевая застава, крепость для защиты Московского государства, купеческий город, крупный транспортный узел и производственный центр… У нашего города славная история, уникальное архитектурное и культурное наследие, крепкие традиции и опыт прошлых поколений.
Калуга сегодня – один из самых перспективных, быстрорастущих промышленных, научных, спортивных и культурных центров.
Город стремительно преображается, становится удобным для жизни, сохраняя при этом свою самобытность, неповторимый облик и очарование. В этом заслуга калужан: упорных, самоотверженных и трудолюбивых. Чем большего мы достигаем своими силами и знаниями, тем ярче и успешнее становится жизнь областного центра.
Сохранить Калугу, сделать её ухоженной, комфортной, современной, чтобы гордились благодарные потомки, мы сможем только сообща.
Пусть и впредь жители нашего города остаются его настоящими хозяевами — заботливыми, любящими и бережливыми. Пусть зеленеют скверы и парки, растут новые комфортные дома, никогда не пустуют детские и спортивные площадки!
С днем рождения, Калуга! С праздником, дорогие калужане!
Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, радости, благополучия и мира!