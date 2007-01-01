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Праздники

Дмитрий Денисов пожелал калужанам крепкого здоровья, отличного настроения, радости, благополучия и мира

11:04 сегодня
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Городской голова поздравил всех жителей областной столицы с Днем города:

- Дорогие друзья!

Уважаемые калужане и гости нашего города!

Поздравляю вас с Днем города любимой Калуги!

В эти дни наш город встречает свой 653-й день рождения.

Сторожевая застава, крепость для защиты Московского государства, купеческий город, крупный транспортный узел и производственный центр… У нашего города славная история, уникальное архитектурное и культурное наследие, крепкие традиции и опыт прошлых поколений.

Калуга сегодня – один из самых перспективных, быстрорастущих промышленных, научных, спортивных и культурных центров.

Город стремительно преображается, становится удобным для жизни, сохраняя при этом свою самобытность, неповторимый облик и очарование. В этом заслуга калужан: упорных, самоотверженных и трудолюбивых. Чем большего мы достигаем своими силами и знаниями, тем ярче и успешнее становится жизнь областного центра.

Сохранить Калугу, сделать её ухоженной, комфортной, современной, чтобы гордились благодарные потомки, мы сможем только сообща.

Пусть и впредь жители нашего города остаются его настоящими хозяевами — заботливыми, любящими и бережливыми. Пусть зеленеют скверы и парки, растут новые комфортные дома, никогда не пустуют детские и спортивные площадки!

С днем рождения, Калуга! С праздником, дорогие калужане!

Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, радости, благополучия и мира!

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Лента комментариев
Meshootka

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Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

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ILR

Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

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kaluga2

Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

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Bungee

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15:11 30.08
2 21665
Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

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Авто и транспорт
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ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

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