Юрий Моисеев: «С Днем рождения, любимый город!»

Свое поздравление опубликовал глава городского самоуправления:

- Уважаемые калужане!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём города! В этом году нашей родной Калуге исполняется 653 года. Она прошла долгий и славный путь от небольшой крепости на границе Московского княжества до важнейшего индустриального центра России. Свой день рождения наш любимый город встречает полным сил и энергии, бережно сохраняя традиции, реализуя перспективные проекты. Уверен, что, благодаря нашим совместным усилиям, Калуга будет становиться все краше и комфортней.

В основе всех успехов лежит плодотворный труд жителей Калуги, их активная жизненная позиция, любовь и преданность родному городу. Сегодня калужане вместе со всей страной всеми силами помогают участникам специальной военной операции, жителям ДНР и ЛНР, Белгородской и Курской областей. Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и патриотизм!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

С Днем рождения, любимый город!