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Праздники

Юрий Моисеев: «С Днем рождения, любимый город!»

10:00 сегодня
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Свое поздравление опубликовал глава городского самоуправления:

- Уважаемые калужане!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём города! В этом году нашей родной Калуге исполняется 653 года. Она прошла долгий и славный путь от небольшой крепости на границе Московского княжества до важнейшего индустриального центра России. Свой день рождения наш любимый город встречает полным сил и энергии, бережно сохраняя традиции, реализуя перспективные проекты. Уверен, что, благодаря нашим совместным усилиям, Калуга будет становиться все краше и комфортней.

В основе всех успехов лежит плодотворный труд жителей Калуги, их активная жизненная позиция, любовь и преданность родному городу. Сегодня калужане вместе со всей страной всеми силами помогают участникам специальной военной операции, жителям ДНР и ЛНР, Белгородской и Курской областей. Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и патриотизм!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

С Днем рождения, любимый город!

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Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

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Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

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