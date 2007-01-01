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Праздники

Владислав Шапша поздравил Калугу с днем рождения

08:30 сегодня
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Губернатор области опубликовал свое обращение утром в субботу, 31 августа.

- Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником.

Этот день объединяет всех нас, напоминая о богатой истории, традициях и невероятном потенциале нашей замечательной Калуги.

Она продолжает развиваться в экономическом и социальном плане, укрепляя свои позиции среди лидеров других областных центров страны. Растет и хорошеет, с каждым годом становится все более уютной и комфортной — для жителей, для гостей. Преображаются общественные пространства. Появились новые площадки для отдыха, спорта, прогулок. Строятся дома, социальные, образовательные объекты. В День знаний откроем прекрасную современную школу в микрорайоне Байконур, где создан первый в регионе космический класс.

За последние годы в Калуге очень много сделано по благоустройству. В том числе, благодаря вашей энергии, энтузиазму и трудолюбию. И за это всем вам огромное «Спасибо!»

Конечно, как и в любой семье, у города бывают трудности. От проблем никуда не деться, их достаточно. И не всегда хватает сил, средств, а может и желания у кого-то для их решения… Но это не мешает нам стремиться к лучшему. Каждый из нас хозяин в своем доме. И только от наших совместных действий и усилий зависит, каким будет родной город, и какие проблемы мы сможем решить.

Внимание, достижения, вклад горожан в развитие Калуги позволяют с уверенностью смотреть в будущее. Нужно продолжать расти. Жить, трудиться и радоваться вопреки всем сложностям. Все наши задумки и проекты мы обязательно выполним. Реализуем все наши большие планы. И сделаем нашу космическую, невероятно щедрую, гостеприимную и добрую Калугу еще более красивой и процветающей.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех ваших делах.

С праздником!

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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Происшествия
Опубликованы видео уничтожения беспилотников над Калугой
20:12 30.08
2 6969
ILR

Ну всё, я спокоен - теперь работа закипит...

...
Общество
В Калуге появился новый заместитель городского головы
19:37 30.08
1 1028
ILR

Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:29 30.08
6 2454
ILR

Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:24 30.08
6 2454
kaluga2

Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что творится на Синих мостах накануне утреннего открытия движения
19:19 30.08
1 2122
Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

...
Праздники
Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
15:11 30.08
2 19813
Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
14:53 30.08
6 2454
ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем Михаил Мишустин приезжал в Калугу
14:07 30.08
1 860
mik27

Постоянно проходимцев каких то нанимают. Может к новому году успеют.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:46 30.08
6 2454
geroi-nashego-vremeni

А Синие мосты успели? весь город в руинах..... про ул. Чижевского вообще молчу, и никому нет бела, что дорога не пригодна к использованию, на протяжении нескольких лет.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:26 30.08
6 2454
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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