Владислав Шапша поздравил Калугу с днем рождения

Губернатор области опубликовал свое обращение утром в субботу, 31 августа.

- Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником.

Этот день объединяет всех нас, напоминая о богатой истории, традициях и невероятном потенциале нашей замечательной Калуги.

Она продолжает развиваться в экономическом и социальном плане, укрепляя свои позиции среди лидеров других областных центров страны. Растет и хорошеет, с каждым годом становится все более уютной и комфортной — для жителей, для гостей. Преображаются общественные пространства. Появились новые площадки для отдыха, спорта, прогулок. Строятся дома, социальные, образовательные объекты. В День знаний откроем прекрасную современную школу в микрорайоне Байконур, где создан первый в регионе космический класс.

За последние годы в Калуге очень много сделано по благоустройству. В том числе, благодаря вашей энергии, энтузиазму и трудолюбию. И за это всем вам огромное «Спасибо!»

Конечно, как и в любой семье, у города бывают трудности. От проблем никуда не деться, их достаточно. И не всегда хватает сил, средств, а может и желания у кого-то для их решения… Но это не мешает нам стремиться к лучшему. Каждый из нас хозяин в своем доме. И только от наших совместных действий и усилий зависит, каким будет родной город, и какие проблемы мы сможем решить.

Внимание, достижения, вклад горожан в развитие Калуги позволяют с уверенностью смотреть в будущее. Нужно продолжать расти. Жить, трудиться и радоваться вопреки всем сложностям. Все наши задумки и проекты мы обязательно выполним. Реализуем все наши большие планы. И сделаем нашу космическую, невероятно щедрую, гостеприимную и добрую Калугу еще более красивой и процветающей.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех ваших делах.

С праздником!