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Праздники

Анатолий Артамонов поздравил калужан с Днем города

Калуга празднует день рождения.
08:00 сегодня
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Публикуем обращение сенатора Российской Федерации, председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия АРТАМОНОВА:

- Дорогие жители и гости Калуги!

От всей души поздравляю вас с Днём города!

Наш любимый город с богатой историей очаровывает красотой и великолепием. Пройдя большой путь, полный достижений и побед, Калуга сегодня стала современным и динамичным городом, где развивается экономика и социальная сфера, технологии и культура. Мы гордимся нашими выдающимися земляками, которые внесли и продолжают вносить свой вклад в развитие науки, искусства и других областей жизни. Благодаря вам, наши талантливые, энергичные, трудолюбивые жители, Калуга остается примером гармонии между прошлым и будущим, между традициями и инновациями.

В этот особенный день хочется пожелать Калуге дальнейшего процветания, а её жителям — счастья, здоровья и благополучия. Пусть наш город всегда будет местом, где сбываются мечты, где каждый день приносит новые возможности и достижения.

Давайте вместе делать наш город ещё более красивым, уютным и гостеприимным!

С праздником, дорогие калужане! С Днём рождения, наша любимая Калуга!

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Происшествия
Опубликованы видео уничтожения беспилотников над Калугой
20:12 30.08
2 6969
ILR

Ну всё, я спокоен - теперь работа закипит...

...
Общество
В Калуге появился новый заместитель городского головы
19:37 30.08
1 1028
ILR

Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:29 30.08
6 2454
ILR

Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:24 30.08
6 2454
kaluga2

Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что творится на Синих мостах накануне утреннего открытия движения
19:19 30.08
1 2122
Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

...
Праздники
Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
15:11 30.08
2 19813
Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
14:53 30.08
6 2454
ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем Михаил Мишустин приезжал в Калугу
14:07 30.08
1 860
mik27

Постоянно проходимцев каких то нанимают. Может к новому году успеют.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:46 30.08
6 2454
geroi-nashego-vremeni

А Синие мосты успели? весь город в руинах..... про ул. Чижевского вообще молчу, и никому нет бела, что дорога не пригодна к использованию, на протяжении нескольких лет.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:26 30.08
6 2454
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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