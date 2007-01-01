Анатолий Артамонов поздравил калужан с Днем города

Калуга празднует день рождения.

Публикуем обращение сенатора Российской Федерации, председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия АРТАМОНОВА:

- Дорогие жители и гости Калуги!

От всей души поздравляю вас с Днём города!

Наш любимый город с богатой историей очаровывает красотой и великолепием. Пройдя большой путь, полный достижений и побед, Калуга сегодня стала современным и динамичным городом, где развивается экономика и социальная сфера, технологии и культура. Мы гордимся нашими выдающимися земляками, которые внесли и продолжают вносить свой вклад в развитие науки, искусства и других областей жизни. Благодаря вам, наши талантливые, энергичные, трудолюбивые жители, Калуга остается примером гармонии между прошлым и будущим, между традициями и инновациями.

В этот особенный день хочется пожелать Калуге дальнейшего процветания, а её жителям — счастья, здоровья и благополучия. Пусть наш город всегда будет местом, где сбываются мечты, где каждый день приносит новые возможности и достижения.

Давайте вместе делать наш город ещё более красивым, уютным и гостеприимным!

С праздником, дорогие калужане! С Днём рождения, наша любимая Калуга!