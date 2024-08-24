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Праздники

143 калужские пары расписались в красивую дату

Свадебный бум был зафиксирован в субботу, 24.08.24, сообщили в региональном загсе.
Дмитрий Ивьев
11:01 сегодня
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Торжества проходили не только в Калуге, но и в районах области.

- Молодожены считают, что красивая дата может обеспечить прекрасную, счастливую жизнь, а сам союз, подкрепленный цифрами, получится прочным и удачным, - прокомментировали в загсе.

Там напомнили, что подать заявление о заключении брака можно за год до желаемой даты.

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jajil43

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