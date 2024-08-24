143 калужские пары расписались в красивую дату

Свадебный бум был зафиксирован в субботу, 24.08.24, сообщили в региональном загсе.

Торжества проходили не только в Калуге, но и в районах области.

- Молодожены считают, что красивая дата может обеспечить прекрасную, счастливую жизнь, а сам союз, подкрепленный цифрами, получится прочным и удачным, - прокомментировали в загсе.

Там напомнили, что подать заявление о заключении брака можно за год до желаемой даты.