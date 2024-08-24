143 калужские пары расписались в красивую дату
Торжества проходили не только в Калуге, но и в районах области.
- Молодожены считают, что красивая дата может обеспечить прекрасную, счастливую жизнь, а сам союз, подкрепленный цифрами, получится прочным и удачным, - прокомментировали в загсе.
Там напомнили, что подать заявление о заключении брака можно за год до желаемой даты.
В Светлогорске можно поправить здоровье в местных санаториях и пансионатах. Жильё, еда и развлечения здесь доступны по цене. Однако стоит учесть, что короткий курортный сезон и прохладная морская вода делают этот город менее подходящим для пляжного отдыха. Здесь чистый воздух, сосновые леса, прекрасный морской променад, интересные памятники и колоритные фахверковые дома....
1866 – имам Шамиль принял присягу на верность и подданство России. Торжественное мероприятие проходило в Калуге, в здании Дворянского собрания и было запечатлено фотографом Гольдбергом, создавшим групповое фото. Свою работу Гольдберг преподнес императору и в награду получил золотой перстень....