Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
Во вторник, 20 августа, городская управа Калуги опубликовала афишу праздничных торжеств на День города.
Мероприятия начнутся уже со вторника, 20 августа. К дню рождения Калуги приурочили старт конкурса "Калуга в цвету". Он запланирован на 17:00 в сквере городского досугового центра по адресу ул. Пухова, 52.
Со списком остальных мероприятий можно ознакомиться ниже. Основные торжества пройдут в Калуге в субботу, 31 августа.
Праздничная афиша Дня города Калуги в 2024 году
24 августа
Городской парк культуры и отдыха
- 12:00 Городской праздник в рамках выставки «Дары сада, огорода и личного подворья - 2024»
25 августа
Спортивная площадка, парк Театра юного зрителя
- 16:00 Воркаут-фестиваль «Будь сильным!»
28 августа
Сквер Городского досугового центра, ул. Пухова, 52
- 17:00 Городской праздник «Калуга урожайная»
29 августа - 1 сентября
Сквер Ленина, ул. Кропоткина
- 11:00-22:00 Гастрономический фестиваль «Калуга, Улица, Еда»
Улица Театральная, пешеходная часть
- 11:00-20:00 Праздничная ярмарка
30 августа
Набережная Яченского водохранилища, сквер Волкова
- 16:00 Калужский Космический марафон
Площадь Старый Toрг
- 21:00 Ночной велопробег (сбор участников)
- 23:00 Старт велопробега по улицам города Калуги
31 августа. ОСНОВНОЙ ДЕНЬ
Набережная Яченского водохранилища, сквер Волкова
- 08:00 Калужский Космический марафон
Набережная реки Оки
- 10:00 Фестиваль пляжного волейбола
Площадка перед Калужским домом музыки, ул. Кирова, 6
- 11:00 Творческий проект «Art-поляна»
Площадка у Дома народного творчества и кино «Центральный», ул. Кирова, 31
- 11:00 Всероссийский фестиваль-конкурс народных ремёсел «Хлудневское древо»
Площадь Победы
- 11:30 Возложение цветов к Вечному огню на Могиле Нензвестного Солдата
Городской парк культуры и отдыха
- 11:00 Церемония награждения победителей и участников городского конкурса
«Дом образцового содержания»
- 12:00 Городской семейный фестиваль
- 17:00 Выступление академии эстрады «Гранд»
- 18:00 Выступление группы «Проект А три»
Театральная площадь
- 12:00 Торжественное открытие Дня города «Славим имя твоё, Калуга»
- 13:00 Выступление группы Costa Dorada
- 13:30 Закрытие фестиваля «Театральный причал», выступление театра «Чудаки» (г. Москва)
- 15:00-18:30 Технический перерыв
- 18:30 Выступление Татьяны Куртуковой
Театральная площадь, правый проезд
- 12:00 -16:00 Интерактивные локации от партнеров, организаций и предприятий города Калуги и Калужской области
Улица Театральная, сцена у Калужского театра кукол
- 12:00 Театрализованное представление, интерактивная программа в рамках фестиваля «Театральный причал»
- 14:00 Танцевальный мастер-класс от танцевально-спортивного клуба «Спартак»
Улица Кирова, пешеходная аллея
- 12:00 Творческая аллея «С праздником, моя Калуга!»
Сквер Волкова, площадка пляжных видов спорта
- 13:00 Фестиваль пляжного футбола
- 14:00 Фестиваль пляжного самбо
Площадка у памятника 600-летию основания Калуги
- 15:00 Праздничная программа «Меркатор FEST: для детей и взрослых»
Грабцевское шоссе, скейт-парк «Орбита»
- 15:00 Фестиваль экстремальных видов спорта
Улица Анненки, 5, стадион
- 17:00 Кубок города Калуги по футболу
1 сентября
Городской парк культуры и отдыха
- 12:00 Творческий проект детских школ искусств города Калуги - фестиваль «Все грани искусства»
Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях....