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Новость дня Праздники

Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024

Основные гуляния назначены на 31 августа.
14:00 сегодня
0 2171
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Во вторник, 20 августа, городская управа Калуги опубликовала афишу праздничных торжеств на День города.

Мероприятия начнутся уже со вторника, 20 августа. К дню рождения Калуги приурочили старт конкурса "Калуга в цвету". Он запланирован на 17:00 в сквере городского досугового центра по адресу ул. Пухова, 52.

Со списком остальных мероприятий можно ознакомиться ниже. Основные торжества пройдут в Калуге в субботу, 31 августа.

Праздничная афиша Дня города Калуги в 2024 году

24 августа

Городской парк культуры и отдыха

  • 12:00 Городской праздник в рамках выставки «Дары сада, огорода и личного подворья - 2024»

25 августа

Спортивная площадка, парк Театра юного зрителя

  • 16:00 Воркаут-фестиваль «Будь сильным!»

28 августа

Сквер Городского досугового центра, ул. Пухова, 52

  • 17:00 Городской праздник «Калуга урожайная»

29 августа - 1 сентября

Сквер Ленина, ул. Кропоткина

  • 11:00-22:00 Гастрономический фестиваль «Калуга, Улица, Еда»

 Улица Театральная, пешеходная часть

  • 11:00-20:00 Праздничная ярмарка

30 августа

Набережная Яченского водохранилища, сквер Волкова

  • 16:00 Калужский Космический марафон

Площадь Старый Toрг

  • 21:00 Ночной велопробег (сбор участников)
  • 23:00 Старт велопробега по улицам города Калуги

 31 августа. ОСНОВНОЙ ДЕНЬ

Набережная Яченского водохранилища, сквер Волкова

  • 08:00 Калужский Космический марафон

 Набережная реки Оки

  • 10:00 Фестиваль пляжного волейбола

 Площадка перед Калужским домом музыки, ул. Кирова, 6

  • 11:00 Творческий проект «Art-поляна»

 Площадка у Дома народного творчества и кино «Центральный», ул. Кирова, 31

  • 11:00 Всероссийский фестиваль-конкурс народных ремёсел «Хлудневское древо»

 Площадь Победы

  • 11:30 Возложение цветов к Вечному огню на Могиле Нензвестного Солдата

 Городской парк культуры и отдыха

  • 11:00 Церемония награждения победителей и участников городского конкурса

«Дом образцового содержания»

  • 12:00 Городской семейный фестиваль
  • 17:00 Выступление академии эстрады «Гранд»
  • 18:00 Выступление группы «Проект А три»

 Театральная площадь

  • 12:00 Торжественное открытие Дня города «Славим имя твоё, Калуга»
  • 13:00 Выступление группы Costa Dorada
  • 13:30 Закрытие фестиваля «Театральный причал», выступление театра «Чудаки» (г. Москва)
  • 15:00-18:30 Технический перерыв
  • 18:30 Выступление Татьяны Куртуковой

 Театральная площадь, правый проезд

  • 12:00 -16:00 Интерактивные локации от партнеров, организаций и предприятий города Калуги и Калужской области

 Улица Театральная, сцена у Калужского театра кукол

  • 12:00 Театрализованное представление, интерактивная программа в рамках фестиваля «Театральный причал»
  • 14:00 Танцевальный мастер-класс от танцевально-спортивного клуба «Спартак»

 Улица Кирова, пешеходная аллея

  • 12:00 Творческая аллея «С праздником, моя Калуга!»

 Сквер Волкова, площадка пляжных видов спорта

  • 13:00 Фестиваль пляжного футбола
  • 14:00 Фестиваль пляжного самбо

 Площадка у памятника 600-летию основания Калуги

  • 15:00 Праздничная программа «Меркатор FEST: для детей и взрослых»

 Грабцевское шоссе, скейт-парк «Орбита»

  • 15:00 Фестиваль экстремальных видов спорта

 Улица Анненки, 5, стадион

  • 17:00 Кубок города Калуги по футболу

 1 сентября

Городской парк культуры и отдыха

  • 12:00 Творческий проект детских школ искусств города Калуги - фестиваль «Все грани искусства»

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Лента комментариев
Bungee

Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях.

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Kas9l

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