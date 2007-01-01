Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024

Основные гуляния назначены на 31 августа.

Во вторник, 20 августа, городская управа Калуги опубликовала афишу праздничных торжеств на День города.

Мероприятия начнутся уже со вторника, 20 августа. К дню рождения Калуги приурочили старт конкурса "Калуга в цвету". Он запланирован на 17:00 в сквере городского досугового центра по адресу ул. Пухова, 52.

Со списком остальных мероприятий можно ознакомиться ниже. Основные торжества пройдут в Калуге в субботу, 31 августа.

Праздничная афиша Дня города Калуги в 2024 году

24 августа

Городской парк культуры и отдыха

12:00 Городской праздник в рамках выставки «Дары сада, огорода и личного подворья - 2024»

25 августа

Спортивная площадка, парк Театра юного зрителя

16:00 Воркаут-фестиваль «Будь сильным!»

28 августа

Сквер Городского досугового центра, ул. Пухова, 52

17:00 Городской праздник «Калуга урожайная»

29 августа - 1 сентября

Сквер Ленина, ул. Кропоткина

11:00-22:00 Гастрономический фестиваль «Калуга, Улица, Еда»

Улица Театральная, пешеходная часть

11:00-20:00 Праздничная ярмарка

30 августа

Набережная Яченского водохранилища, сквер Волкова

16:00 Калужский Космический марафон

Площадь Старый Toрг

21:00 Ночной велопробег (сбор участников)

23:00 Старт велопробега по улицам города Калуги

31 августа. ОСНОВНОЙ ДЕНЬ

Набережная Яченского водохранилища, сквер Волкова

08:00 Калужский Космический марафон

Набережная реки Оки

10:00 Фестиваль пляжного волейбола

Площадка перед Калужским домом музыки, ул. Кирова, 6

11:00 Творческий проект «Art-поляна»

Площадка у Дома народного творчества и кино «Центральный», ул. Кирова, 31

11:00 Всероссийский фестиваль-конкурс народных ремёсел «Хлудневское древо»

Площадь Победы

11:30 Возложение цветов к Вечному огню на Могиле Нензвестного Солдата

Городской парк культуры и отдыха

11:00 Церемония награждения победителей и участников городского конкурса

«Дом образцового содержания»

12:00 Городской семейный фестиваль

17:00 Выступление академии эстрады «Гранд»

18:00 Выступление группы «Проект А три»

Театральная площадь

12:00 Торжественное открытие Дня города «Славим имя твоё, Калуга»

13:00 Выступление группы Costa Dorada

13:30 Закрытие фестиваля «Театральный причал», выступление театра «Чудаки» (г. Москва)

15:00-18:30 Технический перерыв

18:30 Выступление Татьяны Куртуковой

Театральная площадь, правый проезд

12:00 -16:00 Интерактивные локации от партнеров, организаций и предприятий города Калуги и Калужской области

Улица Театральная, сцена у Калужского театра кукол

12:00 Театрализованное представление, интерактивная программа в рамках фестиваля «Театральный причал»

14:00 Танцевальный мастер-класс от танцевально-спортивного клуба «Спартак»

Улица Кирова, пешеходная аллея

12:00 Творческая аллея «С праздником, моя Калуга!»

Сквер Волкова, площадка пляжных видов спорта

13:00 Фестиваль пляжного футбола

14:00 Фестиваль пляжного самбо

Площадка у памятника 600-летию основания Калуги

15:00 Праздничная программа «Меркатор FEST: для детей и взрослых»

Грабцевское шоссе, скейт-парк «Орбита»

15:00 Фестиваль экстремальных видов спорта

Улица Анненки, 5, стадион

17:00 Кубок города Калуги по футболу

1 сентября

Городской парк культуры и отдыха