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Приглашаем жителей и гостей Калуги на Фестиваль окрошки

Самое летнее лакомство приготовят семь команд.
Софья Фирсова
13:04 сегодня
0 385
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В воскресенье, 11 августа, в 15:00 в Городском парке культуры и отдыха состоится Фестиваль окрошки. Праздник проходит в областном центре уже третий год и дарит позитивные эмоции и разнообразие вкуса традиционного русского блюда всем гостям.

Окрошку будут готовить семь команд. Это непрофессиональные повара, но каждый рецепт – особенный, каждая тарелочка супа будет приготовлена с любовью, а это самый главный ингредиент всех кухонь мира.

Мы приглашаем вас не только отведать освежающую окрошку по разным рецептам, но и посмотреть на увлекательную концертную программу и принять участие в конкурсах. В прошлом году калужане съели 60 литров окрошки за 5 минут. Удастся ли побить рекорд в этом году?Приходите, узнаем вместе, гарантируем, что будет интересно и вкусно!

Мероприятие организует Управления Культуры города Калуги и Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

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Лента комментариев
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

...
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Умер трехкратный олимпийский чемпион, тесно связанный с Калугой
14:37 сегодня
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harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

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дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

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Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

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ILR

Наверное багов настолько много, что исправлять не успевают... Может "лето-отпуска" - не до этого.

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ILR

Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

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Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

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17:49 05.08
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Елисей Цуканов

согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

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17:26 05.08
5 2258
Бешеный Кузнечик

Стиль интересный. Вроде и мультяшность, но в то же время и реалистично. Молодец, так держать.

...
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12:41 05.08
5 2258
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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