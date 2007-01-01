Приглашаем жителей и гостей Калуги на Фестиваль окрошки

Самое летнее лакомство приготовят семь команд.

В воскресенье, 11 августа, в 15:00 в Городском парке культуры и отдыха состоится Фестиваль окрошки. Праздник проходит в областном центре уже третий год и дарит позитивные эмоции и разнообразие вкуса традиционного русского блюда всем гостям.

Окрошку будут готовить семь команд. Это непрофессиональные повара, но каждый рецепт – особенный, каждая тарелочка супа будет приготовлена с любовью, а это самый главный ингредиент всех кухонь мира.

Мы приглашаем вас не только отведать освежающую окрошку по разным рецептам, но и посмотреть на увлекательную концертную программу и принять участие в конкурсах. В прошлом году калужане съели 60 литров окрошки за 5 минут. Удастся ли побить рекорд в этом году?Приходите, узнаем вместе, гарантируем, что будет интересно и вкусно!

Мероприятие организует Управления Культуры города Калуги и Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».