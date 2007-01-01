В Калуге отметили День ВДВ
Бойцы и ветераны Воздушно-десантных войск собрались в сквере Защитников Отечества, с праздником их поздравили руководители города.
- С момента своего создания Воздушно-десантные войска выполняли самые сложные и опасные задачи, воины-десантники показали пример отваги и самоотверженности в годы Великой Отечественной войны, в ходе войны в Афганистане, боевых действий на Северном Кавказе. И сейчас, в зоне проведения специальной военной операции бойцы ВДВ достойно исполняют свой воинский долг. Нашим воинам предстоит освободить ещё много сёл и городов, уверен, во многих из них именно гвардейцы-десантники водрузят российский флаг. Бойцы и ветераны Воздушно-десантных войск заслужили свой элитный статус и уважение всех жителей нашей страны, стали достойным примером для молодого поколения, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.
Собравшиеся минутой молчания почтили память павших товарищей, возложили цветы к Вечному Огню, памятнику воинам-интернационалистам и монументу «Журавли».
История юхновских земель начинается со времен возведения здесь Казанского мужского монастыря, точное время его образования доподлинно не известно. Есть сведения, что монастырь в благоустроенном виде существовал как Юхновская пустынь еще до литовских завоеваний....
А с другой стороны, такие решётки с поперечными полосами будут меньше пропускать воды во время ливней или таяния снега, и скорее забьются мусором! И тогда они вообще перестанут пропускать воду. А этому деду надо было или каску надеть на голову или вообще прекратить ездить на велосипеде по улицам в силу своего возраста!...
Так они почти везде такие у нас....
Правильное решение.
По мне надо было от атака переход в сбербанк убрать,а вот проход с площади победы на к сберу оставить,там зебра есть от островка на площадь,надо продлить и все.А теперь круг давать,чтобы на площадь попасть.Странное решение тут убирают,а по факту тоже самое на Степана Разина такой же переход,на Сквере мира около 21 века,там такое количество людей,если не больше!Там никто не жалуется почему то,такой же переход около Мебельного на Гагарина,тоже пробки.....
У меня собака провалилась в похожую на Тайфуне, шёл дождь и её вообще не видно было на затопленном пешеходнике! 😡попали в ловушку!...
А может слишком много машин в городе?...
аварийный участок. пора запретить там движение и сделать там пешеходную зону! пускай объезжают через водохранку....
Коньки подкинул...
Стали известны подробности