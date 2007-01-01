В Калуге отметили День ВДВ

Бойцы и ветераны Воздушно-десантных войск собрались в сквере Защитников Отечества, с праздником их поздравили руководители города.

- С момента своего создания Воздушно-десантные войска выполняли самые сложные и опасные задачи, воины-десантники показали пример отваги и самоотверженности в годы Великой Отечественной войны, в ходе войны в Афганистане, боевых действий на Северном Кавказе. И сейчас, в зоне проведения специальной военной операции бойцы ВДВ достойно исполняют свой воинский долг. Нашим воинам предстоит освободить ещё много сёл и городов, уверен, во многих из них именно гвардейцы-десантники водрузят российский флаг. Бойцы и ветераны Воздушно-десантных войск заслужили свой элитный статус и уважение всех жителей нашей страны, стали достойным примером для молодого поколения, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Собравшиеся минутой молчания почтили память павших товарищей, возложили цветы к Вечному Огню, памятнику воинам-интернационалистам и монументу «Журавли».