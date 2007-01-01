В Калуге четыре пары поженятся в сквере Волкова

Праздничная церемония пройдет во время празднования Дня физкультурника в субботу, 10 августа.

Все молодожены – любители спорта.

Во вторник, 30 июля, региональный загс представил одну из пар - Тимур и Анастасия из Калуги.

Тимур с детства занимался футболом, успел поиграть за границей, но из-за травмы завершил спортивную карьеру. Пара болеет за «Спартак» и испанский «Реал Мадрид». Анастасия 15 лет занимается танцами и уже 4 года делится своими знаниями и опытом с детьми.