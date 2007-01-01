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Праздники

Губернатор Калужской области поздравил сотрудников регионального следственного управления СК РФ с профессиональным праздником

Софья Фирсова
16:02 сегодня
0 180
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Как мы сообщали ранее, 26 июля в Калуге состоялось торжественное заседание коллегии следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области. Об итогах работы ведомства сообщил глава следственного управления Марк Харламов.

Участников мероприятия с Днем сотрудников органов следствия поздравил Владислав Шапша.

- Я понимаю, что на ваших плечах лежит тяжелая нагрузка. Работа по раскрытию преступлений - это не только большой труд и профессионализм, но и огромная ответственность перед обществом, - отметил Шапша.- Он поблагодарил работников следственных органов региона за добросовестную службу. Т

Также Владислав Шапша поблагодарил ветеранов ведомства за достойное воспитание молодых специалистов. Губернатор пожелал всем присутствующим благополучия и здоровья и наградил лучших работников следственного управления.

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