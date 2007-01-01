В Калужской области работников торговли поздравили с профессиональным праздником
В пятницу, 26 июля, региональный министр конкурентной политики Николай Владимиров принял участие в торжественном мероприятии.
Он рассказал, что товарооборот в Калужской области неуклонно растёт. За шесть месяцев нынешнего года от оптовой и розничной торговли в бюджет области поступило более 10 миллиардов рублей налогов.
Владимиров отметил улучшение качества обслуживания людей.
С 2016 года правительство области предоставило субсидии на приобретение нестационарных торговых объектов. В 2024-м поступили 11 заявок почти на 8 миллионов рублей.
Лента комментариев
Афиша