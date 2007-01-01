В Калуге 28 июля пройдет митинг, посвященный дню ВМФ

Шествия не будет.

В воскресенье, 28 июля, в России будет праздноваться День ВМФ. В Калуге праздничное мероприятие пройдет на Площади Победы, сообщили нам организаторы.

- От всей души поздравляю братьев моряков с нашим большим праздником. Желаю здоровья, семейного благополучия. И удачи во всем. «Семь футов под килем!» —написал руководитель мероприятия со стороны военнослужащих Александр Чернов. - От имени военнослужащих ВМФ так же поздравляю с наступающим праздником братьев десантников. Здоровья им и чистого ,мирного неба.

Начало мероприятия запланировано на 10:00.