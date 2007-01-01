Опубликован календарь праздничных дней на 2025 год

График 25 июля представило министерство труда.

Он пока не утвержден официально.

Новогодние каникулы останутся длинными - с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го.

В мае также много выходных. А вот в феврале-марте дополнительных дней не предусмотрено.