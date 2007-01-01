Дорожная полиция отмечает 88-летие
Начало существования госавтоинспекции положило постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 3 июля 1936 г. № 1182. Им было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР».
В честь праздника мы пообщались с главным автоинспектором Калуги Алексеем Москаленко
- Как отмечаете?
- Трудовыми буднями. Сейчас сложная ситуация на дорогах областного центра, поэтому, к сожалению, пока праздники праздновать не получается у нас.
- Но словесно-то поздравите своих коллег? Что вы можете им пожелать вот в этот день?
- Во-первых, хочется пожелать спокойных и безопасных дорог, мирных будней, естественно, здоровья, счастья, личной удачи. Наверное, чтобы взаимопонимание было со всеми участниками дорожного движения. Ну и, конечно, карьерного роста и больших звезд на погоны.
денисов, три года назад, когда благоустроил чудеснейшую набережную, на которую теперь зайти и ее же упоминать стесняется, забыл заблаговременно там знаки запретов повесить, как против самокатов. А то глупые люди не понимают, что пляж оказывается для того, чтобы там нельзя было купаться. А "чудесный променад" уже каракулями всякими расчирикали вандалы....