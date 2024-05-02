В Калуге опубликовали полную афишу Дня Победы

Праздничные мероприятия начнутся уже на этой неделе.
А в следующий четверг, 9 мая, торжества состоятся на Театральной площади, в сквере Волкова, на набережной водохранилища, в парке культуры и отдыха и в других местах.
Салюта в нынешнем году, как и в предыдущем, не будет.
Полная афиша Дня Победы-2024 в Калуге:
2 мая
Театральная площадь
15:00 Патриотическая акция «Вальс Победы»
4 мая
Пл. Старый Торг - д. Шопино - с. Росва
10:00 Патриотическая экспедиция «Эстафета Памяти» в формате автомотопробега по местам боевой славы 194-й стрелковой дивизии
6 мая
Площадь Победы
10:00 Смотр-конкурс отрядов почетных караульных служб Поста № 1
7 мая
Площадь Победы
12:00 Фестиваль воинского дефиле среди отрядов почетных караульных служб Поста № 1
8 мая
Мемориальное воинское кладбище
12:00 Митинг Памяти
Улица Театральная, сцена у театра кукол
15:30 Концерт баянистов и аккордеонистов детских школ искусств «Тебе, моя Калуга!»
9 мая
Сквер им. В. Н. Волкова, стадион
11:00 Чемпионат города Калуги по эстафетному бегу «77-я весенняя легкоатлетическая эстафета на приз Городского Головы города Калуги»
Набережная Яченского водохранилища
11:00 Молодежная акция «Звезда Героя»
Сквер Защитников Отечества
11:00 Концерт «Великому маю посвящается…» учащихся и педагогов отделения современной гитары МЭШДОМ 9 мая 2024
Театральная площадь
12:00 Концерт «Майский вальс» творческих коллективов и солистов Калужского дома музыки
13:20 Концертная программа «С чего начинается Родина» эстрадного хора «Веселая компания»
14:00 Концерт «Великая Победа» Губернского духового оркестра и солистов Калужской областной филармонии
15:00 Концертная программа «Память жива» студии современного искусства «ТОНУС-Арт»
17:00 Театрализованная концертная программа «С песней к Победе»
Улица Театральная, пешеходная часть
12:00 Фестиваль солдатской каши
Улица Театральная, сцена у театра кукол
12:00 Концертная программа «Споемте, друзья» ансамбля народной музыки «Калужская тальянка»
13:00 Театрализованный концерт «Сквозь года звенит Победа!» творческих коллективов Городского досугового центра
Городской парк культуры и отдыха
12:00 Праздничное мероприятие «Мы - наследники Победы» творческих коллективов Центра «Созвездие»
14:00 Гала-концерт городского конкурса-фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия»
Площадь Победы
19:00 Патриотическая акция «Свеча Победы».
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