Шапша поздравил моряков-подводников

Они отмечают свой профессиональный праздник 19 марта.

Губернатор Калужской области напомнил, что именно в нашем регионе, в Учебном центре ВМФ в Обнинске, уже около 70 лет готовят кадры для атомных субмарин.

- Центр носит имя Леонида Осипенко — первого командира первой советской атомной подводной лодки К-3, контр-адмирала, Героя Советского Союза, - рассказал глава региона. - Двадцать лет Леонид Гаврилович руководил Учебным центром. И сегодня это мощная база по подготовке экипажей подлодок. Спасибо Центру за помощь в патриотическом воспитании молодежи.