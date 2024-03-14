В тарусском саду Ракицкого отметят Масленицу

Праздник состоится в субботу, 16 марта, рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.

- Гости смогут познакомиться с традициями и обрядами этого праздника, поиграть в русские игры и забавы, проявить свои таланты, участвуя в музыкальных и танцевальных конкурсах, - сообщили организаторы. - В рамках праздника тарусские художники и ремесленники представят свои художественные работы из дерева, керамики и текстиля.

В 15:00 начнется мастер-класс по созданию куклы-оберега. Кульминацией праздника станет встреча весны и выступления творческих коллективов Тарусы.