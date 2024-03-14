Калуга Обнинск
Главная Новости Праздники
История Калуги Статьи Медсправочник Клиника года - 2024 Коммунальный рейтинг

В тарусском саду Ракицкого отметят Масленицу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.03.2024 09:52 0 335
В тарусском саду Ракицкого отметят Масленицу

Праздник состоится в субботу, 16 марта, рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.

- Гости смогут познакомиться с традициями и обрядами этого праздника, поиграть в русские игры и забавы, проявить свои таланты, участвуя в музыкальных и танцевальных конкурсах, - сообщили организаторы. - В рамках праздника тарусские художники и ремесленники представят свои художественные работы из дерева, керамики и текстиля.

В 15:00 начнется мастер-класс по созданию куклы-оберега. Кульминацией праздника станет встреча весны и выступления творческих коллективов Тарусы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.03.2024 09:52 0 335
Тэги: калужская область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Эксперты Новикомбанка рассказали о льготных программах для поддержки МСП в Казани
«Ростелеком» приглашает принять участие в VIII Всероссийском семейном IT-марафоне
Чат-бот Калужской сбытовой компании круглосуточно отвечает на вопросы потребителей
Новикомбанк выдал Мурманской области кредит на 1 миллиард рублей
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Регулирование криптовалюты в России: на каком этапе находимся
Что нужно сделать для ремонта генератора и стартера
Воронин Владимир Александрович: «ГК ФСК сформировала уникальную базу активов»

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru