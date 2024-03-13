Театральную площадь в Калуге перекроют из-за гуляний на Масленицу

Движение будет перекрыто с 8:00 до 17:00, рассказали в городской управе.

Для автомобилей закроют проезды между улицами Кирова и Суворова.

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