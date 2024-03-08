Геннадий Новосельцев поздравил калужанок

- Милые женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!

Этот праздник наполнен яркими весенними красками, красотой и гармонией, искренними словами уважения и признательности нашим мамам, женам, бабушкам, дочерям и сестрам. Вы храните семейный уют, воспитываете детей, дарите окружающим заботу и внимание, поддерживаете, вдохновляете на новые свершения и добрые дела.

Спасибо за то, что в непростое для страны время, вы объединяете вокруг себя сотни неравнодушных людей - собираете помощь для наших бойцов на фронте, плетете маскировочные сети и делаете множество других важных дел, приближающих нашу Победу. Спасибо за мудрость и тепло ваших сердец.

Желаю вам счастья и благополучия, улыбок и радости, крепкого здоровья и успехов!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента