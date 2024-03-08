Шапша поздравил калужанок с 8 Марта

Губернатор Калужской области опубликовал свое поздравление в социальных сетях утром в пятницу.

Он отметил, что этот весенний праздник связан с теплом, добротой и нежностью, которые женщины дарят миру.

- Наши любимые мамы, бабушки, сестры, жены, дочери, вы делаете этот мир ярче и гармоничнее, - подчеркнул глава региона. - Вдохновляете нас, мужчин, на свершения. Восхищаете нас своим обаянием и красотой, энергией и талантом. Воспитываете детей, создаете домашний уют. При этом добиваетесь впечатляющих успехов в учебе, труде, в спорте, в творчестве. Пусть у вас будет больше поводов для радости. Дарите чаще нам свои улыбки, будьте здоровы и счастливы. С праздником!