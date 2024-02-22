Торжественное собрание ко Дню защитника Отечества прошло в Калуге

Оно состоялось в четверг в здании областной филармонии. Участие принял губернатор Владислав Шапша.

По его словам, этот праздник объединил все поколения россиян и стал символом преданности Отчизне.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память воинов, не вернувшихся с полей сражений и отдавших свою жизнь за родное Отечество.