Что подарить любимому, папе, коллеге на 23 Февраля

23 Февраля — еще один повод порадовать своих близких мужчин. Время, когда мы дарили им носки и наборы для бритья, безвозвратно ушло, сегодня можно сделать куда более интересный подарок. Эксперты мебельного гипермаркета Hoff собрали список неочевидных вещей, которые будет приятно получить любому мужчине.

Подарки для дома на гендерные праздники традиционно получают женщины, однако дом — это место, где все должны чувствовать тепло и заботу. Такой презент будет выглядеть необычно и точно порадует мужчину.

Настольная лампа Hoff

Настольная лампа Tongariro, Hoff

Настольная лампа — отличный подарок, который поможет проявить внимание и заботу. Ее можно подарить коллеге, который допоздна задерживается в офисе, другу, который любит зачитываться по вечерам, или любимому человеку в качестве ночника на прикроватную тумбочку.

Рабочее кресло

Рабочее кресло Kano, Hoff

Кресло — подарок, который можно вручить от всего коллектива любимому шефу или подарить близкому человеку — брату, мужу, увлеченному компьютерными играми. Если с увлечением вы уже смирились, то самое время подумать о здоровье вашего близкого. У кресла можно регулировать сиденье, спинку и подлокотники. Кроме того, в модели имеется выдвижная подставка для ног.

Массажер

Массажер для шеи и плеч, Hoff

Массажер — еще один подарок, который станет проявлением заботы о здоровье любимого человека. Если ваш близкий трудоголик, то наверняка жалуется на боль в шее, спине и плечах. Прибор поможет расслабиться дома, на работе, в самолете и гостинице во время командировки.

Кофеварка

Комбинированная кофеварка, Hoff

Кофе, конечно, не самый полезный напиток, но если ваш любимый мужчина привык его пить, то кофеварка станет для него отличным подарком. А еще она поможет сократить траты на ежедневную покупку «кофе с собой». Такой подарок прекрасно подойдет как для дома, так и для офиса. В кофеварке есть режимы латте, эспрессо, капучино — на любой вкус.

Электрогриль

Электрогриль Brayer, Hoff

Электрогриль будет отличным подарком для тех, кто любит сытно и вкусно поесть, но не может часто выезжать на природу с мангалом. Прибор позволит приготовить хороший стейк прямо в домашних условиях без особых усилий. Его корпус изготовлен из нержавеющей стали и пластмассы, поэтому электрогриль прослужит долго.

Картина

Канвас, Hoff

Если ваш шеф, коллега или муж любят искусство, то отличным подарком будет картина. Ее можно повесить как дома, так и в офисе. Оригинальная серо-фиолетовая палитра с золотистыми вставками понравится ценителям концептуализма и любителям ар-деко. Абстрактное изображение как будто создано для того, чтобы всматриваться в него и разгадывать сюжет. Картина поможет отвлечься во время трудного рабочего дня и переключиться с одной задачи на другую.

Если вы не уверены в выборе подарка или сомневаетесь в том, понравится ли он человеку, то всегда можно приобрести подарочный сертификат – так он точно купит то, что ему будет нужно.