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Список мест для крещенских купаний опубликовали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2024 15:55 1 739
Список мест для крещенских купаний опубликовали в Калужской области

В ночь на 19 января в Калужской области православные верующие смогут окунуться в прорубь в 52 местах.

Там будут дежурить сотрудники МЧС. Организаторы ожидают больше 6000 участников купаний.

В Калуге окунуться можно будет на Яченском водохранилище, в сероводородных озерах и на источнике в Колюпаново.

Публикуем список мест для купаний на Крещение в других населенных пунктах области:

  • Бабынинский район, село Тырново, сельское поселение «Село Муромцево», купель на источнике;
  • Боровский район, город Ермолино, улица Русиново, Храм в честь святого Николая, купель;
  • Боровский район, деревня Тимашово, иордань на пруду, Храм в честь Рождества Богородицы;
  • Боровский район, город Боровск, Храм Покрова Богородицы на Высоком, купель;
  • Дзержинский район, село Льва Толстого, купальни у святого источника монастыря;
  • Дзержинский район МО ГП «Поселок Полотняный завод» Берег реки Суходрев (территория сквера у кафе «Гончаров»)
  • Дзержинский район, СП «Деревня Галкино», озеро в д. Озеро;
  • Думиничский район, село Усты, купель при храме;
  • Думиничский район, село Хотьково, купель при храме;
  • Думиничский район, д. Думиничи, купель при храме;
  • Жиздринский район, МР «Жиздринский район», СП «Село Студенец», купель в с. Студенец
  • Жуковский район, село Высокиничи, село Оболенское, купель и родник при Храме святого Николая;
  • Купель Храма Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы, город Жуков, улица Ленина в районе дома № 160;
  • Жуковский район, деревня Воробьи, купель «Петровский родник»,
  • Жуковский район, село Никольское, купель;
  • Жуковский район, село Совхоз Победа, купель при роднике деревни Машково;
  • Жуковский район, село Совхоз Победа, купель при Храме в честь Преображения Господня;
  • Жуковский район, село Совхоз Победа, иордань на водохранилище села Спас-Прогнанье;
  • Жуковский район д. Тростье, с. Буриново купель;
  • Жуковский район, д. Кутепово;
  • Износковский район, деревня Клины, оборудованная купель на роднике;
  • Киров, район воскресной школы на нижнем водохранилище;
  • Козельский район, село Шамордино, Монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь;
  • Козельский район, город Козельск, монастырь Оптина Пустынь;
  • Козельский район, село Клыково, монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь;
  • Козельский район, деревня Подборки, купель Храма успения пресвятой Богородицы;
  • Козельский район, село Ильинское, храм Пророка Ильи;
  • Козельский район д.Губино Храм Иоанна Предтечи;
  • Куйбышевский район, деревня Красниково, оборудованная купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице);
  • Людиновский район, город Людиново, озеро Ломпадь (в районе здания ГИМС);
  • Малоярославецкий район, Свято-Никольский-Черноостровский монастырь в городе Малоярославец, купель;
  • город Малоярославец, купель на улице Островского;
  • Малоярославецкий район, Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец), деревня Локонское;
  • Малоярославецкий район, село Недельное, купель Храма Покрова Пресвятой Богородицы;
  • г. Обнинск, р. Протва;
  • г. Обнинск, Белкинские пруды;
  • Перемышльский район, село Гремячево, купель при храме Гремячевский монастырь;
  • Перемышльский район, село Ильинское, купель в храме Шаровкин монастырь;
  • Спас-Деменский район, город Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения;
  • Сухиничский район, город Сухиничи, ключ «Баевка»;
  • Сухиничский район, село Шлиппово, купель деревни Волково;
  • Тарусский район, село Истомино, купель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы;
  • Тарусский район, село Истомино, иордань на пруду Архирейского подворья- Храма в честь Успения Пресвятой богородицы;
  • Тарусский район, город Таруса, улица Ефремова, дом 1а, купальня часовни в честь иконы Божией Матери «Боголюбская»;
  • Хвастовичский район, купель при храме поселка Успенский;
  • Хвастовичский район, деревня Нехочи, купель Малиновский;
  • Хвастовичский район, поселок Еленский, купель Черный колодец;
  • Хвастовичский район, деревня Стайки, купель за школой;
  • Хвастовичский район д. Буки, купель.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2024 15:55 1 739
Тэги: праздник крещение
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