Список мест для крещенских купаний опубликовали в Калужской области

В ночь на 19 января в Калужской области православные верующие смогут окунуться в прорубь в 52 местах.
Там будут дежурить сотрудники МЧС. Организаторы ожидают больше 6000 участников купаний.
В Калуге окунуться можно будет на Яченском водохранилище, в сероводородных озерах и на источнике в Колюпаново.
Публикуем список мест для купаний на Крещение в других населенных пунктах области:
- Бабынинский район, село Тырново, сельское поселение «Село Муромцево», купель на источнике;
- Боровский район, город Ермолино, улица Русиново, Храм в честь святого Николая, купель;
- Боровский район, деревня Тимашово, иордань на пруду, Храм в честь Рождества Богородицы;
- Боровский район, город Боровск, Храм Покрова Богородицы на Высоком, купель;
- Дзержинский район, село Льва Толстого, купальни у святого источника монастыря;
- Дзержинский район МО ГП «Поселок Полотняный завод» Берег реки Суходрев (территория сквера у кафе «Гончаров»)
- Дзержинский район, СП «Деревня Галкино», озеро в д. Озеро;
- Думиничский район, село Усты, купель при храме;
- Думиничский район, село Хотьково, купель при храме;
- Думиничский район, д. Думиничи, купель при храме;
- Жиздринский район, МР «Жиздринский район», СП «Село Студенец», купель в с. Студенец
- Жуковский район, село Высокиничи, село Оболенское, купель и родник при Храме святого Николая;
- Купель Храма Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы, город Жуков, улица Ленина в районе дома № 160;
- Жуковский район, деревня Воробьи, купель «Петровский родник»,
- Жуковский район, село Никольское, купель;
- Жуковский район, село Совхоз Победа, купель при роднике деревни Машково;
- Жуковский район, село Совхоз Победа, купель при Храме в честь Преображения Господня;
- Жуковский район, село Совхоз Победа, иордань на водохранилище села Спас-Прогнанье;
- Жуковский район д. Тростье, с. Буриново купель;
- Жуковский район, д. Кутепово;
- Износковский район, деревня Клины, оборудованная купель на роднике;
- Киров, район воскресной школы на нижнем водохранилище;
- Козельский район, село Шамордино, Монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь;
- Козельский район, город Козельск, монастырь Оптина Пустынь;
- Козельский район, село Клыково, монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь;
- Козельский район, деревня Подборки, купель Храма успения пресвятой Богородицы;
- Козельский район, село Ильинское, храм Пророка Ильи;
- Козельский район д.Губино Храм Иоанна Предтечи;
- Куйбышевский район, деревня Красниково, оборудованная купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице);
- Людиновский район, город Людиново, озеро Ломпадь (в районе здания ГИМС);
- Малоярославецкий район, Свято-Никольский-Черноостровский монастырь в городе Малоярославец, купель;
- город Малоярославец, купель на улице Островского;
- Малоярославецкий район, Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец), деревня Локонское;
- Малоярославецкий район, село Недельное, купель Храма Покрова Пресвятой Богородицы;
- г. Обнинск, р. Протва;
- г. Обнинск, Белкинские пруды;
- Перемышльский район, село Гремячево, купель при храме Гремячевский монастырь;
- Перемышльский район, село Ильинское, купель в храме Шаровкин монастырь;
- Спас-Деменский район, город Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения;
- Сухиничский район, город Сухиничи, ключ «Баевка»;
- Сухиничский район, село Шлиппово, купель деревни Волково;
- Тарусский район, село Истомино, купель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы;
- Тарусский район, село Истомино, иордань на пруду Архирейского подворья- Храма в честь Успения Пресвятой богородицы;
- Тарусский район, город Таруса, улица Ефремова, дом 1а, купальня часовни в честь иконы Божией Матери «Боголюбская»;
- Хвастовичский район, купель при храме поселка Успенский;
- Хвастовичский район, деревня Нехочи, купель Малиновский;
- Хвастовичский район, поселок Еленский, купель Черный колодец;
- Хвастовичский район, деревня Стайки, купель за школой;
- Хвастовичский район д. Буки, купель.