Список мест для крещенских купаний опубликовали в Калужской области

В ночь на 19 января в Калужской области православные верующие смогут окунуться в прорубь в 52 местах.

Там будут дежурить сотрудники МЧС. Организаторы ожидают больше 6000 участников купаний.

В Калуге окунуться можно будет на Яченском водохранилище, в сероводородных озерах и на источнике в Колюпаново.

Публикуем список мест для купаний на Крещение в других населенных пунктах области: