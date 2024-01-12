Каждый третий калужанин собирается отмечать старый новый год

В Калуге в ночь с 13 на 14 января отмечать старый новый год будут 33% жителей. Такие результаты опроса в пятницу опубликовал ресурс SuperJob.

Чаще всего речь идет не о масштабных застольях, а о небольших домашних посиделках.

Интересно, что женщины будут еще раз праздновать новый год чаще мужчин – 36% и 30% соответственно.

Среди людей старше 45 лет доля отмечающих выше – 38%.

В 5% калужских офисов также собираются праздновать.