Чтобы вам было вкусно! Приятные подарки для автомобилистов

21 декабря в Калуге на площади Победы состоялась совместная новогодняя акция агентства «Комсомольская правда-Калуга» и ГИБДД Калужской области.

Сотрудники ДПС останавливали машины, проверяли документы, а после автолюбителей поздравляли Дед Мороз и Снегурочка.

- Девочкам – сладкое, мальчикам – сытные мясные пироги, - с улыбкой напутствовала своего Деда Мороза представитель компании «Пироговъ», партнера нашей совместной акции.

Теперь Дед Мороз со Снегурочкой не только выглядели по-новогоднему, от них шел изумительный запах вкуснейших пирогов с мясом, сыром и грибами, а свежайшие торты, казалось, сами просились на праздничный стол. По секрету скажем, что даже самим Деду Морозу и Снегурочке очень сложно было удержаться от соблазна попробовать все эти гастрономические изыски от партнера акции, но подарки – дело святое и пара вновь вышла к обочине, приветствуя проезжающих калужан и гостей города.

Кстати сказать, мы заметили, что в подавляющем большинстве случаев водители в ответ на приветствие новогодних волшебников расплывались в улыбке. Все-таки, Новый год действительно общий, объединяющий всех нас праздник. И никто не может его испортить.

А если в его преддверии на дороге встретится Дед Мороз и Снегурочка, да ещё с такими вкуснейшими подарками, то уверяем вас, весь следующий год будет для вас удачным. Попробовавшим пироги и сласти калужанам советуем зайти в кафе-пекарню компании. Можно заказать понравившийся десерт или пирог, или изумительный торт, не выходя из дому. Оформить заказ можно и непосредственно на сайте. Курьеры доставят свежайшую выпечку прямо к вашей двери.

- Мы выпекаем наши пироги только из натуральных и качественных продуктов, - рассказали в компании. - Мы не используем улучшителей и разрыхлителей для теста, которые ускоряют процесс приготовления. Поэтому для приготовления наших пирогов требуется время. Это стоит учитывать, если вы хотите оформить заказ пирогов непосредственно день в день.

А в канун новогоднего праздника все сотрудники компании, конечно же, желают жителям Калужской области здоровья, мирного неба и удачи. И как принято, всем приятного аппетита!