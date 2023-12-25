Власти Калуги отказались от фейерверка на Новый год

На Новый год в Калуге не будет фейерверка. Об этом в понедельник еще раз сообщила начальник управления культуры города Яна Васина.

Также власти решили отказаться от ночной дискотеки.

Праздник возле главной елки на Театральной площади начнется в 18:00 и завершится в 20:00.