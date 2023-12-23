В Калуге заработал бесплатный каток на Старом Торге

В субботу, 23 декабря, в Калуге торжественно открылся бесплатный каток на площади Старый Торг.

Лед проверили учащиеся спортивных школ.

А все желающие могут там покататься с воскресенья, 24 декабря.

Чтобы попасть на лед, нужно заранее зарегистрироваться на конкретное время. В кассах – за час до сеанса, на сайте – за два часа до сеанса.

Коньки, помощник фигуриста и шлем для детей до 12 лет также выдадут бесплатно. Но придется оставить в залог 1500 рублей либо какой-то документ.

Каток будет работать на Старом Торге до 1 марта.