Усадьба Деда Мороза откроется в Калужской области 24 декабря

В поселке Полотняный Завод Калужской области в воскресенье, 24 декабря, откроется усадьба Деда Мороза. Праздник назначен на 11:00.

Гости открытия смогут поучаствовать в поисках усадьбы на территории музея-заповедника.

Бесплатный квест будет проводиться со 2 по 7 января с 12:00 до 15:00, сообщили в пресс-службе правительства.