В центре Калуги установили летающие тарелки

В ночь на пятницу, 22 декабря, в сквере Чижевского на улице Ленина в Калуге установили две летающие тарелки.

Они традиционно появляются там на месте проведения новогодней ярмарки.

Торговать и веселиться в сквере будут с 28 декабря по 7 января.

Полная новогодняя афиша Калуги опубликована здесь.