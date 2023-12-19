В Калуге украсили «Елочку ГАИ»

В Калуге перед зданием управления ГИБДД на улице Салтыкова-Щедрина традиционно перед Новым годом украсили «Елочку ГАИ».

Игрушки на тему безопасности дорожного движения создали дети, которые живут в нашем регионе.

На елке, к примеру, оказались дорожные знаки в букетах, маленькие елочки в тематических нарядах, новогодний указатель нашего города, часы дорожной безопасности, драконы и змеи ГАИнычи.

Авторов лучших работ наградили дипломами и билетами в музей космонавтики.