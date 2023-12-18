В Тарусе пройдет Новогодняя ёлка

23 декабря в Тарусе в саду Ракицкого состоится Новогодняя ёлка, рассказали в пресс-службе правительства.

Гостям обещают традиционные зимние забавы, ярмарку новогодних украшений и подарков от местных художников, конкурс дизайнерских елок.

В этот же день пройдет торжественное открытие фестиваля старинных саней.

Напомним, ботаническая коллекция Николая Ракицкого полностью восстановлена в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Тарусе можно увидеть ель Энгельмана, румелийскую сосну, пихту Фразера, псевдотсугу Мензиса, кедр сибирский, ель сербскую.