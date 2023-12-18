В Калуге троллейбусы украсили к Новому году

В Калуге к Новому году некоторые троллейбусы традиционно украшают дети. О том, что уже сделано, в понедельник, 18 декабря, рассказал директор УКТ Вадим Витьков.

По его словам, школьников просят украсить машины в первую очередь вещами, которые они сами сделали.

В подготовке транспорта к Новому году уже приняли участие 3 «Б» и 4 «В» средней школы №5, 3 «В» школы №29 и Азаровский детский дом.

- Дети занимаются праздничным безобразием, родители едут смотрят, все довольны, ну, значит, и мы довольны, - прокомментировал Витьков.