В Калуге водитель «Рено» сбил пешехода на улице Вишневского

В понедельник управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП, которое произошло у дома №7 на улице Вишневского в Калуге около 19:30 16 декабря.

По предварительной информации, 53-летний водитель «Рено Флюенс» выехал на встречную полосу и сбил 29-летнего мужчину, который шел по проезжей части.

Врачи оказали пострадавшему помощь и отпустили домой.