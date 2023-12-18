Стенд Калужской области на выставке «Россия» обновил формат перед Новым годом

Калужская область обновила свой стенд на выставке «Россия» на ВДНХ к Новому году.

Там установили столетние сани.

Елку с игрушками ручной работы, сделанными вручную из растений, которые вырастили в Тарусе.

Дополняют праздничную атмосферу вязаные шары и снежинки в сахарном сиропе.