Владислав Шапша поздравил калужан с Днем Конституции

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 12 декабря опубликовал поздравление с Днем Конституции:

- В этот день 30 лет назад был принят Основной закон страны. В нем были заложены принципы государственного устройства с опорой на равенство, справедливость и инициативу.

Все эти годы Конституция остается прочным фундаментом правовой системы государства, благодаря которому Россия сохраняет целостность и суверенитет. Достойно отвечает на вызовы времени, продолжает уверенное и последовательное движение вперед. Главная цель которого – изменить жизнь людей к лучшему. Мы создаём новые предприятия, строим детские сады и школы, обновляем дороги и инженерные сети, благоустраиваем наши города и районы.

Что особенно важно, Конституция гарантирует соблюдение прав и свобод личности, сохранение традиционных нравственных ценностей, исторической памяти.

Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях во имя нашей любимой Родины!