В Людиново установят огромную живую елку

Если в Калуге и Обнинске на Новый год уже давно устанавливают искусственные елки, то в других городах региона жителей еще балуют настоящими деревьями.

В пятницу, 8 декабря. администрация Людиновского района показала, как в Людиново везут огромную елку. Ее по дороге тащил трактор.

Открытие елки перед Домом культуры запланировано на 16 декабря.