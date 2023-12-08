Новогодние ярмарки пройдут в Калужской области

Нынешней зимой в Калужской области пройдет несколько новогодних ярмарок, сообщили в правительстве региона.

С 16 декабря по 7 января будет работать торговая зона в Калуге на улице Кирова у Театральной площади. Там соберутся самозанятые мастера.

На пешеходной части Театральной улицы ярмарка запланирована с 28 по 30 декабря.

Еженедельная ярмарка на улице Кропоткина в Калуге пройдет с 28 по 30 декабря.

Ярмарка в сквере Чижевского в областной столице будет работать с 28 декабря по 7 января.

В Людиново 23 декабря пройдет фермерская ярмарка на улице Урицкого. А с 30 декабря по 7 января в этом районном центре состоится ярмарка «Рождество на Ломпади 2024».

Чиновники призвали калужских бизнесменов участвовать в этих событиях.