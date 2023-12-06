В Калуге установили первые новогодние елки

В Калуге установили и украсили шесть первых новогодних елок.

Работы проведены на площади Старый Торг, скверах Кубяка, Тайфун, у клуба Машзавода, в микрорайонах Калуга 2 и Силикатный.

Напомним, также монтируется главная елка Калуги на Театральной площади. Ее огни зажгут вечером 31 декабря.