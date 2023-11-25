Главную елку Калуги установят на Театральной площади

Нынешней зимой главная елка Калуги появится на Театральной площади.

- Главная елка и мероприятие 31 декабря будет на Театральной площади, - рассказали нам в управлении культуры.

Саму конструкцию начнут устанавливать в ближайшее время. Напомним, власти города просили бизнес украсить свои объекты до 1 декабря.