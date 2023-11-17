В Калуге резиденция Деда Мороза откроется 30 декабря

Жители Калуги смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой уже 30 декабря. В этот день в Центральном парке культуры и отдыха откроется их резиденция, сообщили организаторы.

Предварительно записываться туда не нужно, попасть внутрь смогут все желающие по живой очереди. Опубликован график работы резиденции деда Мороза в Калуге: