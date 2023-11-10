Шапша поздравил сотрудников калужской полиции

В пятницу, 10 ноября, отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Свое поздравление опубликовал губернатор Калужской области Владислав Шапша:

- В этот день мы чествуем тех, кто надежно и ответственно стоит на страже закона и порядка, обеспечивает нашу безопасность и спокойствие. Особые слова благодарности и уважения – ветеранам, которые передают свой опыт и знания, лучшие традиции службы молодому поколению.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, успехов в службе, благополучия в семьях.