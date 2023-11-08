В Калуге отказались от закупки новых новогодних украшений

Нынешней зимой Калугу украсят к Новому году старыми гирляндами и конструкциями.

- В этом году будут использованы украшения, закупленные в предыдущие годы и не требующие затрат на ремонт, - рассказали 8 ноября в городской управе. - Закупки новых не будет.

Ранее, напомним, городские власти попросили предпринимателей украсить свои объекты уже в ноябре.